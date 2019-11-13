修例風波：官媒批暴徒不分校內校外　點名反對派對青年人洗腦

香港反修例風波發生5個多月以來，周二（12日）爆發最激烈的校園流血衝突，沙田中文大學學生與警方通宵對峙，據報全日共60人受傷。針對有指事件中警員「圖謀殺學生」，內地官媒周三（13日）強調，「暴徒就是暴徒，不分校內校外」，又點名反對派如邪教般對青年人洗腦，是搞亂香港的罪魁禍首

文章指出，縱觀近來不斷升級的暴力事件，其中不乏香港在校學生的參與。他們忘記了身為學生的本分，放棄了自己對社會應盡的責任和義務，肆意踐踏道德法律的底線。他們以為自己是所謂「義士」，其實是不折不扣的暴徒。文章指摘激進分和反動媒體妄圖用「學生」、「孩子」的標籤，喚起人們的同情，達到美化暴力、淡化暴行、混淆視聽的效果。

大規模的年輕人違法犯罪令人痛心，鼓噪歪理邪說、毒害年輕人的幕後黑手更加罪不可恕。文章點名批評陳方安生、梁家傑以及毛孟靜等人，對持不同意見市民行「私刑」美化為「私了」的謬論，被反對派堂而皇之地灌輸給年輕人。又指戴耀廷為代表的少數教師，罔顧立德樹人的使命，借助西方理論包裝反動思想，宣揚公民抗命和違法達義。

文章續指反對派躲在暗處，圖謀用青年的犧牲騙取市民同情，博取外國勢力支持，攫取區議會選舉乃至立法會選舉、行政長官選委會選舉的「果實」。文章最後呼籲各大、中學迫切需要制止不法行為，恢復校園秩序。