合肥診所標榜「活腎療法」能治尿毒症　百餘患者被騙

安徽合肥市一名患有尿毒症的律師在一間診所接受「活腎療法」40天後，日前突暈倒街頭，被緊急送往醫院治療。他認為受騙，目前已有145名腎病患者先後在該診所就醫，治療費用從2000多元（人民幣，下同，約2234港元）到26.2萬元（約29.2萬港元）不等，合計金額高達720.7萬元（約804萬港元），部分患者已一起申訴。

經檢查，律師文志（化名）的血肌酐由治療前的600μmol/L上升到近1800μmol/L。血肌酐是臨床上常用於評估腎功能的指標，一般認為，其數值≥707μmol/L則為終末期腎髒病，即尿毒症期，需長期替代治療。文志接受治療的「包河正康中醫診所」，宣稱其「活腎因子，穴位導入」療法（簡稱：活腎療法）可短期治愈尿毒症等疾病。

內媒調查發現，不斷有來自各地的尿毒症患者慕名到診所找「腎病專家」鄭天明問診，診所醫護人員宣稱，血肌酐1000μmol/L以下，沒有透析的腎病患者均可在此治好。

公開資料顯示，2015年鄭天明曾擔任院長的「合肥中腎醫院」，就因有患者投訴其「宣傳可治愈尿毒症但治療後實際更加嚴重」，被衞生監管部門警告和停業整頓，並取消醫院名稱。多位中西醫專家指，所謂「活腎療法」缺乏科學依據，不可能在幾個月內完全治愈腎衰竭、尿毒症。尿毒症通過藥物、經絡、穴位等方法完全治愈，是一個小概率且過程漫長的事。

鄭天明周二（12日）否認曾發布上述涉嫌虛假醫療廣告內容，當被問及其診所宣稱「活腎療法」能否治愈尿毒症時，對方突然掛斷電話。同日，內媒從合肥市包河區市場監督管理局獲悉，局方早於9月18日已就包河正康中醫診所涉嫌廣告虛假宣傳立案調查，目前仍在辦理中。