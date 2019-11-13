男子花逾百萬人民幣購屋　圖則不包廚房廁所

戚先生用虛線描出來的位置，廁所和廚房的所在地確實是在鄰居家。（互聯網）

內媒周三（13日）報道，廣東廣州市民戚先生今年6月購入一套位於荔灣區西灣東路的物業，在拿到房產證後開始裝修。然而他萬萬想不到的是，該房子的廚房和廁所竟是「長」在鄰居家，並不屬於其購入的單位。有業主坦言，他從未見到如此奇葩的戶型，建議戚先生和鄰居協商，看對方是否願意轉讓面積等。

戚先生於6月14日與房屋原產權所屬的華正投資管理有限公司（下稱華正投資）簽訂合約，以100多萬元人民幣（約113萬港元）購入該46.67平方米的單位，然而正當他給房子裝修時，住在隔壁901房的鄰居卻告訴戚先生，按照房產證來看，廚房和廁所並不屬於他所購的902房。戚先生隨即致電華正投資經辦人劉經理，但獲對方告知一切按合約和房產證來辦。

房產證顯示，902房圖紙上並沒有畫出室內的格局。據戚先生用虛線描出來的位置，廁所和廚房的所在地確實是在鄰居家。更麻煩的是，由於存在爭議的廁所接通的是整棟大樓唯一的排污管道，因此戚先生如要在902房重新改造一個廁所，成本非常高，也十分困難。對此，內媒記者周日（10日）嘗試聯絡劉經理的電話，但一直未有人接聽。

有業主透露，涉事樓房是拆遷房，當年按照回遷戶分到的面積劃分，因此每層每戶的格局都不盡相同，但他未見過如此奇葩的戶型。戚先生認為，即使購房者有義務測量、核對和房產證是否一樣，華正投資也應在簽訂合約前應作出提醒。亦有律師建議戚先生可先到相關部門調取房屋的原始檔案，如賣家沒有如實披露房屋的情況，戚先生可向對方追償。