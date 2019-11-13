宋楚瑜第5度競逐總統　「廣告之母」任副手

台灣明年1月舉辦的總統大選再增一名參選人，親民黨主席宋楚瑜周三（13日）在黨會議後，正式宣布第5度競逐大選，形容這是自己的終局之戰，並證實由有「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任副手。

宋楚瑜在台北長榮飯店舉行的「2020總統大選布局」記者會中公布，副手將由余湘擔任，親民黨競選總部發言人則確定由媒體人于美人出任。宋表示，選舉的路他整整走了25年，每張選票都代表對他的肯定，明年的大選將是他的終局之戰。宋又指，大家都知道他距離當選門檻還相當遠，惟他既不悲憤也不氣餒，當決定踏上政治生涯最後一哩路時，反而覺得舒坦，並強調從政初心是天道酬勤。

宋進一步表示，他是在今年9月17日才開始對參選總統之事動心起念，因前一晚鴻海集團前董事長郭台銘宣布退選，讓他認為如果台灣民眾無法解開藍綠「情緒勒索」等制約，是非常可悲，並稱如沒有一位擁有世界級格局、有本事領導台灣在美、中、日三強的博奕賽局殺出重圍的參選人，是十分可惜。他又建議，希望台灣政制可以從雙首長制轉變成內閣制，民法成年也下調至18歲，讓年輕一代可早日負起承先啟後的社會公民責任。

今次是宋楚瑜第5度競逐大選，2000年他以無黨籍身份參選總統，以些微之差敗於民進黨的陳水扁。2004年，宋以副總統候選人的身分與連戰搭配，亦以些微之差落選。2012年，他參選總統取得2.77％的選票落選；2016年，他再參選總統，取得12.84％的選票落選。