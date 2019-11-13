余湘與于美人交情深　齊助宋楚瑜參選

親民黨主席宋楚瑜周三（13日）宣布參選台灣明年的總統大選，並確定由「廣告之母」、前聯廣董事長余湘擔任副手，電視主持人于美人出任競選總部發言人。有台媒報道指，余湘與于美人有深厚交情，甚至好到可以「同床睡一起」，故不難理解為何昔日政治形象偏綠的于會加入選局。

報道指，余湘曾在接受母校銘傳大學的刊物訪問時揭露她與于美人的關係。二人2011年曾一起合作成立「聯華娛樂飛線傳播公司」，旗下藝人包括王彩樺、BOBEE GIRLS 等；至2013于美人鬧婚變，余湘也曾扮演關鍵角色，與朋友勸導于與前夫理性溝通，于才放低姿態向對方道歉，並感謝余湘給予的支持和鼓勵。因此，從事業夥伴到婚變期間的支持，余湘與于美人的交情甚至好到可以睡在一起。

另就于美人擔任競選總部發言人一職的原因，于的經紀人解釋有兩大關鍵，一是因副手人選余湘是于的好友，在事業上是密不可分的夥伴；二是于看完宋楚瑜政見後，為感謝余湘過去恩情，故決定接下重任。據報民進黨過往曾徵召于美人競選台北市文山區立委，惟于到台南玄天上帝廟求籤時，籤文疑暗示她毫無官運，才讓其消除從政想法。