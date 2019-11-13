水監支隊長當保護傘　黑惡團夥非法採沙獲利10億人民幣

廣東清遠市中級人民法院上月9日開庭審理一宗由全國掃黑辦掛牌督辦的涉黑案，案中以陳X輝、陳X金為首的黑惡團夥，涉嫌襲斷清遠市清城區龍塘鎮大沙塘村的資源，並非法採沙。據中央紀委國家監委網站周三（13日）消息，該涉黑團夥背後的保護傘為清遠市水利局水政監察支隊前支隊長李耀斌和尹冬清，二人已被開除黨籍、開除公職，並被移送檢察機關依法審查起訴。

消息指，近年在清遠段的北江流域，非法採沙活動屢禁不絕，嚴重破壞生態環境，造成安全隱患。李耀斌、尹冬清明知陳X輝的團夥在北江河道內非法採沙、運輸、倒賣河沙，不但沒有依法查處，反而長期包庇、縱容該犯罪團夥，在部門執法前通風報信，對其組織盜採河沙人員降格處理，造成國家礦產資源受嚴重破壞，公共財產損失重大。

專案組有關負責人員舉例，2009年2月5日，有村民在北江採沙，陳X輝涉黑團夥用木棍、鐵鍬打傷村民受傷。水政執法人員當時正和陳X輝在現場。2018年3月，該團夥的非法採沙船被暫扣，成員便給尹某10萬元（人民幣，下同，約11.3萬港元）好處費，隨即獲「放船」並罰款30萬（約34萬港元）了事。據指，在李、尹任支隊長14年的時間裏，陳X輝的涉黑團夥在北江清遠段70公里長的河道盜採河沙，非法獲利近10億元（約11.3億港元）。

陳X輝等人為接近和討好李、尹二人，無所不用其極。例如喜歡喝酒、打麻將，陳X輝就派專人陪同，又邀約李某在酒店飯局50多次，一次動輒2萬至3萬元（約2.7至3.4萬港元）。2013年，尹某與陳X輝等人到湖南旅遊，不僅全程免費吃好喝好，臨走還收了20萬元（約22.7萬港元）的大利是。每逢過年過節，李某會從連南老家拉2隻豬給陳X輝和陳X金，並「勉為其難」地每隻豬收2萬至3萬元（約2.7至3.4萬港元）。