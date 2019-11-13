台國防部指F16V成軍後　陸台戰機比例約2：1

台灣早前向美國採購66架全新F16V（Block70）戰機，擬在未來部署台東志航基地。對此台灣的國防部長嚴德發周三（13日）表示，待新一批戰機成軍後，大陸及台方雙方戰機數量比例約為2：1；又指以全壽期25年計算，F-16V維修保養費約需940億元（新台幣下同，約245億港元）。

嚴德發於立法院財政、外交及國防委員會會議上表示，大陸戰機總數約有2000架，當面部署東南沿岸的約700架，而當台方空軍新購的F16V成軍，空軍將擁有350架，加上防空飛彈等，台灣可透過聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻。至於飛行員人力的補充，他表示台灣這次採購戰機分別有56架單座、10架雙座，需要107名飛官，當局將先從既有空軍抽調成熟飛官，明年起空軍官校正期生和飛常班隊招募也會增加員額以作相關補充。

對於維修保養經費，嚴德發指出新戰機採購時有2年備用料件可供使用，故預計2026年後才會正式編列正常預算。他又解釋，台方不採購F35戰機的原因是緩不濟急，台灣沒有參與研發F35，故如採購還需另外攤付530億元（新台幣，下同，約138億港元）的研發費用。