自治區破13個涉黑組織　12個暗藏保護傘

寧夏回族自治區自開展掃黑除惡專項鬥爭至今，共打掉涉黑涉惡團夥114個，破獲各類涉黑涉惡刑事案件1763宗，刑拘1535人，查封、扣押、凍結涉案資產逾11億元人民幣（約12.5億港元）。全區涉黑涉惡腐敗和保護傘案件立案406宗774人，處理409人，給予黨紀政務處分360人，移送司法機關33人。

寧夏回族自治區政府新聞辦周二（12日）舉行自治區掃黑除惡專項鬥爭新聞發布會，寧夏紀委常委、秘書長、監委委員張曉明表示，在打掉的涉黑涉惡團夥中，其中13個涉及黑社會性質組織案件中，12個背後有保護傘；另從101宗涉惡案件中，又查出背後腐敗問題和保護傘41宗。

張曉明又於會上介紹了2宗涉黑案背後的腐敗和保護傘的案例。其中，原州區中河鄉「村霸」馬吉，於1982至2018年間，先後侵佔紅崖村57戶村民逾198畝耕地。調查期間，很多受害村民都敢怒不敢言，但憑專案組逐戶走訪蒐證，原州區法院今年4月最終判處馬吉有期徒刑20年，剝奪政治權利3年。同案16名公職人員因失職失責，受到黨紀政務處分。

另一以徐風祥為首的涉黑組織，長期在國道私自設卡收費，又在自然保護區盜採國家煤炭資源，長期組織婦女賣淫。今年4月，惠農區人民法院依法判處徐風祥等51名被告人6個月至24年半有期徒刑。同案7名公職人員因利用職務之便，充當該黑社會組織保護傘，分別受到降級、撤職、開除黨籍、開除公職等處分，當中1人因涉嫌犯罪被移送司法機關處理。另47名公職人員因失職失責分別受到黨紀政務處分和組織處理。