來港劫百萬元名錶後潛逃　台版陳同佳被警逮捕

台灣一名30歲林姓男子，上月6日來港持氣槍劫走近百萬元名錶後潛逃回台，被外界稱為「台版陳同佳」，至周二（12日）被台刑事局中部打擊犯罪中心逮捕。檢察官複訊，發現他另涉多宗國際搶劫案，已聲請羈押獲准。台法務部長蔡清祥表示，港方沒有向台提司法互助請求；而刑事局周三（13日）指出已主動洽請港府提供相關事證。

林男當日在尖沙咀麼地道的鐘錶行，持氣槍搶走2隻總價99萬港元的手錶，將氣槍棄置現場，即日逃回台灣，匿藏在台中一處學生的出租套房。

刑事局查出，林男在香港搶得的手錶已典當銷贓，警方比對當舖的手錶型號，與香港被搶手錶脗合。另發現他涉及多宗大陸及東南亞國家的搶劫案，且作案模式都是搭飛機出境，犯案後迅速逃回台灣，目前查出的贓款金額高達1165萬餘元新台幣（約295.8萬港元）。警方正清查其所涉案件。

台刑事局周三表示，法務部和檢方已主動洽請港府提供此案相關事證，而對方仍在研處中。另外，蔡清祥呼籲港府對於共同打擊犯罪，應要有決心、毅力、方法一同努力，因不管是在台灣或香港犯罪，雙方都有同樣的目標，要能夠讓犯罪者繩之以法。