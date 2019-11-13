東盟實兵反恐演習　800官兵參與

中國與東盟國家加強軍事合作，東盟國家領導人峰會甫結束，東盟防長擴大會反恐專家組聯合實兵演習，周三（13日）上午在廣西桂林正式拉開帷幕，來自東盟10個成員國和8個對話夥伴國以及東盟軍事醫學中心，共800餘名官兵、10架飛機和60餘台裝甲裝備參演。

演習於南部戰區陸軍某旅綜合訓練場舉行，18國國旗和東盟會旗在現場迎風飄揚，各參演國官兵整齊列隊。隨着南部戰區陸軍司令員張踐中將宣布演習開始，演習正式拉開帷幕。

張踐在致辭中表示，這次演習是自2011年該專家組成立以來舉辦的陸上最大規模的反恐演習，突出特點是參演國家多、兵力編組活、演練內容實、目的是增進各成員國、對話國和軍事醫學中心的相互交流與合作，提升應對地區恐怖主義威脅的能力。據悉，11月9日至12日，中國和泰國作為共同主席國，進行了預先訓練。

聯合反恐特遣部隊指揮員、南部戰區陸軍第75集團軍副軍長王鎖成少將表示，聯演設聯合反恐特遣部隊指揮部和反恐特混大隊指揮部兩級指揮機構，及特種突擊隊、空中突擊隊、信息對抗隊等作戰群隊。參演部隊採取多國混編和單獨編組方式，圍繞反恐重難點問題研究、作戰方案推演、特種營救、據點奪控、聯合打擊等課目進行訓練。