修例風波：52陸生回深圳暫避　80台生料傍晚乘機離港

在近期的香港反修例風波中，多間大學校園都出現警民衝突和暴力事件，周二（12日）一條微博登上熱搜榜，內容指共青團深圳市委員會（深圳團市委）可以免費提供青年驛站（住宿服務），供從香港撤離的大陸學生入住。該微博又公布深圳全市8區12家驛站的位址和聯絡方式。另有台生也預計周三（13日）乘台政府安排的航班回台。

大陸媒體記者報道，深圳團市委及福田團區委當晚相繼發出有關微博後，香港各大專院校的大陸學生及校友，均透過微信群廣泛轉發。同時，福田團區委亦迅速組織工作人員分別前往福田青年驛站以及皇崗口岸入境大堂現場，接應從港回深的學生。據指截至周三（13日）凌晨4時許，包括中大、科大、港大、城大、理大5校8批次共34名學生入住福田青年驛站。再到早上7時，入住人數更增至累積52人。

另有報道指，一家位於石廈站的青年驛站，截止周三上午10時，已接獲80多份在港陸生的入住申請，他們多來自中大和城大，又表示對近日香港發生的暴力事件感到害怕，因此打算到深圳暫住。

驛站工作人員又表示，最初是有在香港讀書的校友會學生致電詢問深圳青年驛站是否可以提供住宿。後來消息在微博以及在港陸生的校友群傳開後，申請電話便接踵而來。

而在台灣，陸委會周三下午發新聞稿，要求港府及香港各院校，確保在港就學台灣學生的安全。有台媒引述中大台生透露，陸委會駐港辦事處已協調華航航班，周三傍晚起陸續撤離有意回台的學生，今晚首批返抵台灣的中大台生預計有80多人，另約40人則自行購票返台。據台教育部表示，在港台生（包含交換生等）共有1021人，而在中大就讀則約有300人。

此外，丹麥技術大學亦敦促在香港的36名學生回國，校方指由於校園有暴亂發生，導致丹麥學生的宿舍被焚，需緊急撤離。