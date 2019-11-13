兩患者確診鼠疫　疾控中心；擴散風險極低

北京市政府周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者經專家確診，患上肺鼠疫。中國疾控中心周三（13日）發布消息，指此次疫情進一步擴散的風險極低，呼籲市民不用擔心感染風險，可正常工作、生活和去醫療機構就醫。

疾控中心表示，北京市不是鼠疫疫源地，自然環境中並不存在鼠疫菌，老鼠也不帶有鼠疫菌，市民沒有通過接觸鼠等動物而感染的機會。另在上述病例發現後，市衞健系統已及時對病例隔離治療，就其進京後活動情況開展詳細調查，排查可疑暴露人群及接觸者，消毒相關場。

另提醒，市民無須採取特殊的個人防護措施，應保持良好的個人衞生習慣，避免去人群擁擠場所。如懷疑自己與病例有過接觸，可向當地疾控部門主動申報；一旦出現發燒、咳嗽等症狀時應及時就醫。

此外，內蒙古衞健委周三發布上月份全區法定傳染病疫情報告情況，當中發病總數共9020例，較上月下降3.35%，較去年同期上升35.19 %；而有10宗死亡病例，較去年同期及上月均同樣下降9.09%。

有關的傳染病包括愛滋病、病毒性肝炎、麻疹、肺結核、流行性感冒、麻風病、手足口病等。此外，2019年10月共報告2宗突發公共衞生事件。