華為手機現「中國台灣」遭炮轟　NCC發函限制陸商

有台灣網民發現，中國大陸科技巨企華為的手機日前在系統更新後，顯示「中國台灣」，引起社會關注。台灣的通訊傳播委員會（NCC）周二（12日）致函各個大陸品牌商家，要求他們的電子產品不得出現「中國台灣」字眼，否則不予在台銷售。另華為美國首席安全官珀迪（Andy Purdy）表示，中國有能力在所有人的產品上安裝「後門」。

NCC周二發函的有關文件指出，保證本次申請的器材或設備，其螢幕顯示內容、器材或設備本體等標示，沒有將「中華民國」或「台灣」標註為「中國台灣」之情形；另會將有關文件列為「必要文件」，在驗證過程中必須提交，否則不會通過，亦即不能在台出售。

珀迪周二接受美媒訪問時表示，美國不應把華為當作唯一有潛在安全威脅的通訊設備供應商，因為「中國有能力在所有人的產品上安裝後門」。他又指，鑑於歐洲的兩大通訊巨頭諾基亞和愛立信與中國政府的密切關係，美國也應該審查這兩家公司。

他續指，諾基亞和愛立信在中國非常活躍。 諾基亞與上海貝爾有一個合資企業，這是中方政府擁有的。從理論上來說，中國大陸可以在它們的產品中植入隱藏功能。從這個意義上來說，它們與華為沒有甚麽不同。