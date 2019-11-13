31人涉黑被判刑　一主犯判囚20年

安徽蚌埠五河縣人民法院周三（13日）就一宗涉黑案公開宣判，主犯王道宇、王道峰因參加黑社會性質組織，聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、強迫交易等罪，分別被判囚20年和18年，均被剝奪政治權利2年，並沒收所有財產；陳春等其他29名被告被判處12年3個月至1年4個月不等有期徒刑，其中19名被告人還被判處不等數額罰款。

經法院審理查明，王道宇、王道峰兄弟二人輟學後，涉獵工程項目領域，通過多次違法犯罪活動，在縣城關及周邊地區打出聲勢，陸續將社會閑散人員及前科劣迹人員聚集到自己麾下，逐漸形成以二人為核心的黑惡勢力。此後，又多次實施聚眾鬥毆等違法犯罪活動，形成非法影響、確立強勢地位，承攬投資開發項目的土石方及相關工程，獲取巨額經濟利益。

他們在2010年成立暢達永盛建築安裝工程有限公司，以暴力、威脅手段強攬土方工程，以組織勢力、非法影響為依托，迫使承建商以數倍於市場價格將土方工程承包給暢達永盛公司。通過有組織地實施違法犯罪活動，王道宇逐漸壟斷某投資開發項目的土方工程，對該區域的土方工程行業形成非法控制，大肆獲取非法利益，形成了黑社會性質組織，成員多達26人，骨幹成員較為固定、層級分明，以商養黑，所獲經濟利益用於支持組織活動，具有較強的經濟實力。

多年來，王道宇、王道峰為樹立非法權威、擴大非法影響，與另一犯罪團夥之間相互打擊報復、爭強鬥狠，多次實施尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等犯罪行為；為獲取經濟利益，通過多次有組織的實施聚眾鬥毆、強迫交易等違法犯罪行為，打擊競爭對手、壟斷土方工程、抬高市場價格，干擾土方工程、混凝土市場經營秩序，破壞公平競爭的市場規則，造成多名土方、混凝土行業從業人員準備退出該行業經營，對某開發項目區域內的土方工程、混凝土行業，形成非法控制和重大影響，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。

法院認為，王道宇、王道峰等人的行為構成組織、領導黑社會性質組織罪，強迫交易罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，應當對其依法按照組織、領導的黑社會性質組織的全部犯罪處罰。對陳春等29名被告人根據其在參加黑社會性質組織中的犯罪事實、情節等，應分別作出相應的處罰。據此，法院依法作出上述判決。