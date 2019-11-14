是否禁止5G網絡用華為設備　加拿大兩大情報機構意見分歧

加拿大協助美國拘捕中國電訊巨企華為太子女孟晚舟引起軒然大波，而基於安全顧慮，當地政府亦正在檢討是否禁止在5G網絡建設中使用華為設備。加國傳媒周三（13日）報道，該國情報機構對於是否禁用華為設備建設5G網絡意見分歧。

加拿大安全情報局(Canadian Security Intelligence Service, CSIS)以及通信安全局(Communications Security Establishment, CSE) 正進行一項網絡安全檢討，評估一旦將華為列入黑名單，對於電訊商和消費者的風險以及經濟成本。報道引述消息指，負責諜報工作的CSIS跟負責電子竊聽的CSE意見分歧，CSE支持完全禁用華為設備建設5G網絡，但CSIS則認為，有關風險可以透過充分的測試和監察得以減輕。加拿大政府對報道暫未作評論。

預料加拿大政府會在未來幾個月對是否在5G網絡中禁用華為作出決定，但有可能會因為孟晚舟在加拿大被捕以及兩名加拿大人在中國被扣留的事件而延誤。

目前華為已經被禁止投標爭取加拿大政府的合約和供應核心電訊設備。一旦完全禁止使用華為設備，加拿大其中兩大電訊商Bell及Telus就要花數以百萬計美元，更換現有網絡中的華為設備；它們在5G網絡中使用華為設備的計劃亦會受影響。