公廁相照樣通過審核　網民揭訂房網暗黑內幕

內地的民宿數量暴增，但良莠不齊的狀況也愈來愈明顯。（互聯網）

不少市民出遊前必然會先去旅遊網站預訂住宿，而民宿亦是熱選之一，惟網站上的參考圖片亦未必是真實。據內媒近日報道，內地的民宿數量暴增，但良莠不齊的狀況也愈來愈明顯，網站審核愈見隨便。模糊的房產證、空白的租賃合約、虛構的「房源」均能通過民宿平台的審核，甚至就連用公廁照片充當民宿的廁所也能過關。

報道指出，北京有市民今年9月透過網站預訂遼寧的民宿，沒想到抵達後發現民宿跟原先預想的不同。其後房東臨時將他們一家改去3公里外的地方；他埋怨指，「此前預訂的6樓也變成了27樓，戶型也不一樣，牆壁上還破了個洞」。內媒發現，有不少網民分享其過往的類似經歷，當中「民宿實際位置與網絡不符」的投訴相當常見，最嚴重更需要『繞過半條江」。

雖然網站通常設有評分制，但民宿業者能夠聘僱寫手幫忙寫好評，藉此洗掉負面留言；倘若差評太多，業者更故意將房源撤下，重新上架一相同房源，使負面的留言歸零。有網民批評，「網上照片能把30平方米的房子，拍成130平方米還帶個小花園」，惟最後發現只能擠在床上面面相覷。反映民宿的美照透過假照、修圖均能輕鬆通過審核。即使被揭發，訂房網以「免責聲明」等事項指出由註冊用戶自行提供，官方卻不承擔責任。

有內地律師指出，如果因為房源虛假導致消費者利益，甚至人身受到傷害，消費者可追究商家（經營者）及平台的民事責任；民宿平台不僅要切實履行審核義務，監管部門也應該追究平台行政責任；如果民宿房源存在治安、消防隱患，公安、消防部門可視情況停業、取締問題房源。