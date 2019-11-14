習近平晤巴西總統　支持華企參與當地基建

中國國家主席習近平周三（13日）抵達巴西利亞市，準備出席金磚國家峰會，獲巴西總統博爾索納羅迎接。他與博爾索納羅會面時，強調中巴要相互開出市場，中國企業積極參與巴西基建。巴西總統博爾索納羅則指，中國是巴西未來一部分。

中巴雙方就交通、服務及投資等領域，簽署具約束力協議。習近平表示，中國與巴西都是大國，雙方要保持戰略定力，堅持相互尊重、平等相待。他另提到，中巴要加強交往，雙方探討農產品、鐵礦石、原油等產品建立長期、穩定、直接供應渠道，另會推進數字經濟、新一代通信、材料科學、生物科技等領域合作。此外，他亦提及，中國會與巴西共同推動拉美國家展開交流合作，堅持多邊主義，構建開放型世界經濟，捍衞新興市場國家發展權益。

不久前對中國展開國事訪問的博爾索納羅提到，巴西就兩國關係達成許多共識，並形容中國是世界舉足輕重大國，是巴西第一大貿易夥伴，兩國合作對國家未來發展具有重要意義。對於中國企業積極參與巴西基建，博爾索納羅指巴西歡迎中國企業前來投資，在基建、鐵礦石及油氣等能源領域加強合作。會談後，兩國元首見記者，交換多項雙邊合作文件。

在金磚國家峰會舉行前夕，俄羅斯總統普京在工商論壇閉幕禮對巴西、印度、中國、南非領導人稱，他支持在信息和電腦領域加強合作。普京表示：「我們希望其他國家關注我們在這些領域進展，與我們共同參與，包括對信息部門至為重要的反病毒項目。」他另提及，俄國計劃建立一個數據交換網絡，協助上述國家的中小企有效地找到供應商。

習近平表示，世上日益嚴重的保護主義及威脅侵蝕國際貿易和投資，拖累全球經濟增長。他強調，中國擴大對外開放決心及中國經濟長期向好趨勢沒有變，將進一步開放市場及改善營商環境，創造更好發展條件。