傳延報鼠疫疫情　嚴控網上相關討論

北京證實有2名來自內蒙古的患者染上肺鼠疫，目前1人病情仍危重但未惡化，另1人情況穩定。內地疾控中心周三（13日）指此次疫情擴散風險低，又呼籲市民不用擔心感染。有美媒稱，中國審查機構已指示嚴控網上關於鼠疫的討論，又質疑當局隱瞞疫情。

報道指，有收治鼠疫患者的北京朝陽醫院醫生在微信表示，兩人是於11月3日到醫院求醫，但當局事隔多日才公布事件。有關消息目前已被刪，記者亦未能聯絡有關醫生，北京朝陽醫院拒絕評論。

據北京市衞生部門表示，目前當地已啟動突發公共衞生應急機制，由市政府及衞生健康等相關部門成立指揮機構，與內蒙古自治區衞健委合作進行救治和防控工作。該市亦已採取病例隔離治療、隔離區管理和終末消毒、密切接觸者追蹤、隔離醫學觀察和預防性服藥等工作。

經核查，患者是由內蒙古當地救護車轉至北京朝陽區醫療機構治療，有關密切接觸人員，均已按規定進行隔離醫學觀察。截至目前，未接到密切接觸者出現發燒等異常情況的報告。

而在患者居住地內蒙古錫林郭勒盟，疫情發生後當地部門以患者居住地為中心和重點，開展重點監測和病學調查，對於疫情的發生原因仍在調查中。