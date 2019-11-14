美陸軍參謀長訪日　印太是美軍頭號地區要務

美軍參謀長聯席會議主席的陸軍參謀長米利（Mark Milley）周三（13日）與日本軍政官員會晤，指中國是一個戰略競爭對手，但不代表是一名敵人，不過美、日、韓、澳等盟友必須團結，直言印太地區仍是美軍的頭號地區要務。

米利訪日期間與日本內閣官房長官菅義偉短暫會面，指中美競爭是大國競爭的一部分，中國在南海試圖宣示主權，引發多個地區國家，包括日、韓、澳等對中國前進意圖的擔憂，又指中俄兩國都試圖改變以規則為基礎的國際秩序，因此印太地區「是美軍的頭號地區要務」。

米利又指，美國在印太地區國家的盟友必須團結，因他們擁有共同的價值觀及國家安全利益，故須聯合起來，維護地區力量平衡，指美方將與地區夥伴國家維持非常緊密的安全關係。

他指，美軍在印太戰區擁有30多萬官兵和文職人，人數超過中央司令部，且在日本駐紮了大約5.6萬人部隊 ，在夏威夷與韓國同駐有軍隊。米利強調，美日聯盟「固若磐石」，美日兩軍將繼續合作。美媒報道，米利下一站將訪南韓，美國國防部長埃斯珀則於周四（14日）抵韓，與南韓防部長舉行安全磋商，商討地區安全協作議題。