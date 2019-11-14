內地公安7省聯手　繳78噸製毒原料拘54人

公安部禁毒局早前偵查一宗特大製毒案，周三（13日）在福建、江西、河南、四川、山東、安徽、湖北7省9地，共組織750多名警力進行統一收網行動，分別搗破4個製毒工場、3個製毒原料存儲倉，逮捕疑犯54人，繳獲冰毒原料麻黃鹼450公斤、其他製毒原料近78噸，並查獲22個化學反應爐等大批製毒設備。

案件源於福建省龍岩市公安禁毒部門自2018年起，經多輪行動徹底打掉6個製販毒團夥，涉案金額數百萬元人民幣。而涉案的一名呂姓中間人，其後自行組織生產製造麻黃鹼，並於河南南陽市、江西贛州市分設2個製毒工場，在四川遂寧市建立麻黃鹼配方製劑提取工場。公安部禁毒局於是在9月25日組織福建、江西、山東、河南公安機關開展聯合偵查工作。

上周一（4日），聯合專案組發現多個製毒工場先後進入生產狀態。根據情報，贛州製毒工場於周二（12日）起一連兩日製造400公斤麻黃鹼成品。聯合專案組決定周三於多省同步採取行動，並成功逮捕疑犯，繳獲各類製毒原料和設備。目前，案件正在進一步偵辦中。