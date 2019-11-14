哈爾濱大雪釀車禍1死　一日十多人滑倒骨折

黑龍江近日大範圍降雪，導致道路結冰及積雪，除嚴重影響交通，也導致多宗車禍。其中哈爾濱一連兩日發生巴士翻側事故，共造成1人死數十人受傷。另當地醫院一日內便收治10多名骨折的病人，多數是在冰雪路面上跌倒受傷。

一輛巴士周三（13日）上午9時半左右，在依蘭縣通往愚公鄉的公路上翻側，造成1人當場死亡，多人受傷。交警部門表示，肇事巴士最多可載33人，事發時實際載客22人。當時巴士沿愚公路東向西行，落斜時疑因路滑加上司機操作不當，導致巴士翻側。事發後，傷者由其他巴士送往依蘭縣人民醫院救治，司機已被控制，事故正在進一步調查處理中。

而在周二（12日）傍晚約6時半，在哈同高速距離哈爾濱15公里處也有巴士翻側，33名乘客被送往哈醫大一院急救。據受傷乘客稱，事故起因疑為巴士閃避其他車輛導致失控。據了解，傷者中25人無大礙並已出院，留院的8人當中大部分有骨折，其中1人腦出血已接受手術治療，各人均暫無生命危險。有乘客表示，事發時車上不少人均沒扣上安全帶。警方正對事故進一步調查。