修例風波：華留學生首爾撕海報　與韓生爆衝突

香港反修例風波引發的衝突蔓延到海外。南韓首爾多家大學近日有本地學生與內地留學生，因政見分歧多次爆發對峙或肢體衝突，更有人因而面臨刑事訴訟。

周三（13日）在首爾漢陽大學人文學院一樓大廳，數十名南韓和內地學生對峙長達4個多小時，事件起因是當天下午1時許，10多名南韓學生張貼了兩張支持香港示威的海報，有路過的5名內地學生見狀表示不滿，並上前欲撕掉海報，期間與南韓學生互相推撞。約下午5時現場已聚集40多人，事件最終由警衞出面調停才解決。

同日下午在首爾高麗大學政經學院後門，也有南韓學生將支持香港示威的傳單，派了給內地學生，繼而引發爭端。本周一（11日），因為有支持香港示威的海報被人掉進垃圾桶，當地學生便組隊守護海報，之後有路過的內地學生指罵當地學生，又用手機拍下對方樣貌起底。

另於延世大學中央圖書館，因有支持香港示威的海報被撕毀，張貼海報的學生團體周二（12日）便向首爾西大門警察局提告，並要求徹查事件。

此外，中韓學生亦在社交網上隔空對罵，其中有南韓學生在大學網上討論區叫內地學生不要上學，並返回中國。