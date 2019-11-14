傳中國黑客入侵美商會電腦　華外交部︰無中生有

英媒近日引述消息人士指，中國黑客於今年初中美貿易談判時，疑潛入協助美國總統特朗普草擬貿易政策的美國製造商協會（NAM）電腦，引起輿論關注。中國外交部發言人耿爽周四（14日）在記者會上回應，指有關報道純屬無中生有、別有用心；另耿爽又回應了有關稀土供應及中澳學術合作等問題。

對於有指中國黑客闖入美國製造商協會電腦，耿爽批評，有關言論用的基本都是「推斷、疑似」這種模棱兩可、似是而非的話語，純屬無中生有。耿爽強調，中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對且依法打擊各種形式的網絡攻擊和網絡竊密行為，中方敦促有關方面停止用所謂網絡竊密問題來抹黑中國。

被問到比利時首都布魯塞爾舉行有關稀土問題的會議，中方有何回應時，耿爽指出，現今是全球化時代，全球產業鏈條緊密相連、環環相扣，試圖主導或壟斷某一領域或市場，都是行不通的；中國一直秉持開放、協同、共享的方針，推動稀土產業的發展，並願以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要。

另對於澳洲的大學推行反外國干預準則，耿爽表示，有關教育政策是澳洲內政，中方不予置評；中方希望澳洲在開展海外教育合作的過程中，能秉持公平、透明和非歧視的原則，對各方一視同仁。耿爽強調，所謂中國對澳洲高校滲透之說純屬無稽之談，希望有關方面能客觀理性地看待雙方交流，不要將正常交流項目政治化。