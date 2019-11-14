清華博士被羈押3年半受審114次　已申報健力士紀錄

清華大學55歲博士孫夕慶早前涉嫌虛開增值稅發票和職務侵佔，被檢方起訴，惟孫堅稱無罪。歷經114次庭審、遭羈押1277天（約3年半）後，孫夕慶終獲檢方不予起訴，並在上周四（7日）拿到國家賠償決定書，獲賠約54萬（人民幣．下同，約61萬港元）。據內媒近日報道，孫今年7月已向健力士申報「開庭次數最多的刑事案件」世界紀錄，並獲受理。

據報道，孫夕慶在2003年聯同7月海外博士回國創業後，2004年7月底因與董事會發生糾紛，被免去董事長和總裁的職務；約1月多月後，有公司董事向警方舉報孫夕慶侵佔公司財產，孫其後被刑事拘留。翌年11月，檢方正向對孫起訴公訴，但孫堅稱自己遭誣陷，案件一審判決後多次發回重審。

直到今年5月9日，濰坊高新區法院對該案作出刑事裁定書，指檢方以證據變化為由，向法院申請撤回起訴。及至8月12日，檢察官正式向孫夕慶宣讀《不起訴決定書》，指該院經審查後，認為警方所認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。

至10月18日，法院作出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付賠償金約40萬元（約45萬港元）和精神損害撫慰金14萬（約16萬港元），並為其在侵權行為影響範圍內消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。