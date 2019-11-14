泰國超越日澳美　成內地買家首選海外置業地

內地近年樓價高企，愈來愈多人選擇到海外置業。內地傳媒傳媒報道，泰國已超越日本、澳洲等地，成為最受中國買家歡迎的海外置業目的地；惟有國際顧問機構認為，因公寓供應量大增，泰國樓市有下行風險。

報道引述北京市民陳女士指，她因工作原因經常往返泰國曼谷，便決定在曼谷市中心以70萬元人民幣（約79.4萬港元）購買了一個面積為27平方米的公寓，並交由物業管理公司負責出租，未有租客時則用作自己和家人渡假之用。她坦言，北京樓價太高，「70萬連市中心的一個廁所都買不到」，但在曼谷不但買到公寓，且曼谷的生活成本亦很低。

報道指，曼谷目前是最受中國買家歡迎的置業目的地，其次是及芭提雅等；統計數據顯示，大多中國買家在泰國置業都是用作「第二住宅」或「渡假房」，其次才是「退休養老」，但亦有不少買家曼谷是為收取租金投資。

然而，因泰國近年公寓供應不斷增加，多個機構已發出警示，認為曼谷樓市將出現一定程度的降溫；其中有英國測量行統計數據顯示，曼谷去年公寓供應量創下10年來新高，高達6.5萬個，較2017年增長11%；而從2009年至2018年間，曼谷公寓累計供應量已達到50萬個。

另有美國地產公司的報告指，曼谷市中心已有仍在建設的公寓將售價下調至每平方米26.7萬泰銖（6.9萬港元），同比下跌2.3%，甚至有開發商對完工的樓盤進行降價促銷。