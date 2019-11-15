教師宿舍強姦未成年女生　淫賤校長判囚12年

山東萊蕪市一名年逾五旬的呂姓校長，不但在辦公室收藏催情藥、安全套、驗孕棒等物品，曾因嫖娼被行政拘留，更利用校長身份在教師宿舍內多次強姦3名未成年女學生，導致一名女生懷孕流產，引起輿論關注。案件近日在濟南市中級人民法院二審宣判，呂男因犯強姦罪成，被判有期徒刑12年。

案情指，呂男從2013年至2018年期間，先後利用學生對校長的信任，以關心、發送淫穢訊息等方式引誘，甚至暴力脅迫等手段向女生索取裸照，又在校內、宿舍乃至賓館內，多次非禮、強姦3名未成年女生。呂男在庭上辯稱，3宗強姦指控中，受害人小A是自願與他發生性行為，小B雖然在錄取口供時表示遭強姦，但出庭作證時承認未有發生性行為；至於小C與他則存在不正當關係，事件屬感情糾紛並非強姦。

案件一審時，法庭認定呂男違背婦女意願，多次強姦受害人的行為事實清楚、證據充分，遂判處有期徒刑13年；呂男不服上訴。案件二審時，法庭仍認定呂男多次與小A及小C發生性行為屬於強姦，至於強姦小B的證據不充分，不予認定，予以糾正，遂作出上述判決。