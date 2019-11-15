7歲女被塞紙入眼再次發炎　母親揭官方通報造假

河南許昌禹州市7歲女童多多（化名），被同學強塞紙片入眼的事件再生波折。多多的母親李女士周四（14日）踢爆當局通報未能完全反映現場，指在3名施暴學生中，僅1名學生的家長向她道歉；又指多多的眼睛周三（13日）又冒出紙片，且因眼睛發炎，現被送到河南省人民醫院治療。另據官方周四通報，市政府已成立聯合調查組，對事件進行深入調查。

當地官方周二（12日）曾發通報，指經醫生檢查，多多眼內的紙片確認已全部取出。惟李女士坦言，多多由事發至今，眼內仍不時會冒出紙片，最多時多達47張，最少則1張，其中最近一次發生於周三凌晨零時許，多多的眼內又冒出一張紙片，其後更出現紅腫，經醫生檢查後證實眼睛發炎，眼底充血。

對於官方通報指肇事方家長已向多多的父母道歉，已取得諒解，並各自達成賠償協議，李女士則表示，截至目前，只有一位學生的家屬向他們道歉，更從未達成賠償協議。

對於李女士的說法，內地傳媒記者多次致電當地教體局及涉事學校查詢，但均未獲回應。另教育部基礎教育司司長呂玉剛周四在記者會上，回應事件時指出，不管哪間學校出現校園欺淩，既要加強對青少年的引導，亦要強化對家長監護責任履行的指導，同時加強對學校管理，嚴格校規校紀，堵住漏洞，盡最大可能防範校園欺淩，對於一些惡性案件，則要依法依規處理。