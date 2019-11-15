警破500萬人仔電子煙彈案　揭導遊利用旅客走私

四川成都警方周四（14日）通報，指龍泉驛區警方近日經過調查，成功搗破一個利用跨省非法銷售電子煙彈集團，拘捕至少4名疑犯，並繳獲大批電子煙彈，涉案金額高達約500萬元（人民幣．下同，約567萬港元）。據了解，此案是四川省首宗入刑的非法經營電子煙彈案件。

警方指出，當地一名陳姓男子每天至少寄出數十個速遞郵包，引起警方注意；去年11月14日，陳男到速遞公司領取郵包，以及再次大量寄件時，被埋伏警員發現。及後，警員跟蹤陳男來到一個倉庫後，便展開行動，當場繳獲捲煙及電子煙彈1300多條，共值約45萬元（約51萬港元）；至今年2月2日，警方再拘捕陳男的幕後老闆錢男。

錢男被捕後供稱，他在2017年發現購買電子煙彈的人很多後，認為是商機，便開始囤貨、發貨。至2018年3月，他更僱用了陳男幫忙打理倉庫，每天負責收貨發貨，自己則專心負責與客人商談價格，聯繫上家取貨。

警方及後順滕摸瓜，發現錢男固定向兩名分別姓程及姓杜的上家入貨，且兩人均住在外省。經多方合作，警方先後在今年4月及10月將杜男及程男拘捕歸案。其中，杜男利用自己是內蒙古某國際旅行團導遊的身份，前往國外購買電子煙彈後，利用遊客幫助把電子煙彈帶回國內，再向下家出售；程男則利用自己是江蘇某運輸公司員工的工作便利，從走私團夥手上購買煙彈再發貨。

據了解，龍泉驛警方今年10月聯合海關緝私局，奔赴連雲港將程男拘捕時，更在現場搗毀2個倉庫，查獲新型電子煙彈涉額20多萬元（約22.7萬港元）。目前，4名男子已涉嫌非法經營，已被採取強制措施。