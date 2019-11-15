修例風波：官媒批大學非暴徒庇護所　促恢復校園安寧

香港反修例風波引發的暴力事件蔓延至大學校園，內地官媒繼早前指「暴徒就是暴徒，不分校內校外」 ，周四（14日）再發評論稱，大學校園是教書育人之地，不是暴徒罪犯的「庇護所」。

文章指，香港和境外的反對勢力長期以來，處心積慮地將黑手伸進大學校園，用各種歪理邪說向學生灌輸洗腦，核心就是要「反中亂港」。修例風波以來，反對派不斷造謠生事，不遺餘力抹黑特區政府與警方，並用各種說辭美化包裝暴力行徑，大學校園成為暴力「重災區」，一些大學生成為反對派操縱下衝在前台的棋子。文章再促香港的大學和校長們切實承擔起止暴制亂、恢復秩序的共同責任，盡快恢復校園秩序，還校園安寧。

南韓多間大學近日有當地和中國留學生，因對香港示威持不同立場而發生衝突，中國駐南韓大使館周五（15日）發文對事件表示遺憾，指香港近數月來有部分勢力不斷用暴力製造事端，打砸焚燒公共設施，無差別殘害普通市民，在任何法治、文明社會都是不會被允許，並呼籲南韓民眾理解和支援中方立場。

另一內地官媒表示，隨着暴力示威愈演愈烈，西方媒體和輿論態度已有所轉變，原因是「紙終究包不住火」，再偏頗的西方媒體也不能視而不見。

文章提到，「叛國亂港四人幫」首惡黎智英近日再前往美國，相比今年6月會見美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等政要的「春風得意」，這次卻僅獲數名參議員接見並被要求解釋香港暴力升級的問題。這顯示西方政治勢力考慮到支持暴力將面臨道義和利益的雙重壓力，一旦反對派點燃的大火失控，西方國家勢必將黎智英由「棋子」變為「棄子」。