修例風波︰USCC指台灣憂慮擴大　黑莉籲為港示威者發聲

美國的美中經濟與安全審查委員會（USCC）周四（14日）發表報告，指因應香港示威持續，台灣對一國兩制的擔憂正因而擴大，建議國防部應研究如何阻止大陸企圖武統台灣的計劃。前美國駐聯合國大使黑莉日前表示，美國應與香港示威者站在一起，稱若香港倒下，台灣將是下一個。

USCC在年度報告指出，台灣正因香港局勢而對北京的一國兩制模式加深憂慮，並建議美國應制訂戰略，對與台灣維持外交關係的國家擴大援助等。報告同時建議美國國家情報總監辦公室針對台海局勢，研究台灣、大陸、日本與南韓高科技產品的供應影響，並建議國防部進行機密研究，針對大陸企圖在15年內武統台灣的計劃提出應對方案。

USCC也建議國會應透過立法，加強台美安全合作，擴大雙方軍事人員直接交流與人員培訓計劃，且不限於人道救援工作，同時建議美國行政部門允許現役軍方人員互訪期間可以穿着制服。

此外，黑莉接受美媒節目訪問時表示，大陸一直想要讓香港示威者噤聲，而如果香港倒下了，台灣將是下一個，因此美國必須關注港人正努力爭取的事，應為這些為自由奮戰的人們發聲。早在今年8月，黑莉亦發表文章表示，大陸愈來愈像擴張主義者，若鎮壓香港不用付出任何代價，北京當局可能就此認定可以對台灣動武。