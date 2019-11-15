趙克志強調推進掃黑除惡鬥爭　打擊毒品犯罪

國務委員、公安部部長趙克志周三（13日）及周四（14日）先後到湖南及廣西調研，期間到省（區）市縣三級公安機關及派出所慰問前線警員，又到南寧市公安局出入境管理支隊，了解出入境管理工作情況。趙克志強調，要深入推進掃黑除惡專項鬥爭、嚴厲打擊暴力、個人恐怖、極端主義和新型毒品等犯罪活動，讓群眾獲得安全感。

趙克志到湖南和廣西調研時，向各級公安機關宣講黨的十九屆四中全會精神，慰問第一線警員和輔警，同時又了解各級公安機關推進「改革強警」和「科技興警」等情況。他觀看了湖南省公安廳風險隱患管控平台和公安服務平台工作演示，又到廣西南寧市公安局出入境管理支隊，了解基層派出所和出入境接待大廳的警員、輔警工作情況。

趙克志指出，雖然近年來刑事治安案件不斷下降，但仍要始終牢記初心使命，不斷強化責任擔當，深入推進掃黑除惡專項鬥爭，嚴密防範、嚴厲打擊暴力恐怖、個人極端和新型毒品犯罪，嚴厲打擊整治電訊網絡詐騙、非法集資等突出違法犯罪活動，全面推動公安工作質量變革、效率變革、動力變革，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

趙克志又指，歲末年初維護安全穩定任務艱巨繁重，各級公安要增強憂患意識，堅持底線思維，從嚴從細從實抓好「防風險、保安全、護穩定」各項措施的落實，着力鞏固當前社會大局持續安全穩定的良好態勢。