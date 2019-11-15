轉發學生創作標語惹禍　中央聖馬丁藝術學院涉辱華

曾孕育出無數全球知名時裝設計師的中央聖馬丁藝術學院（Central Saint Martins）爆出辱華風波，原因是該校社交平台官方帳號近日分享一張照片，圖中有人在多家服裝店門外手持巨型布條，上面配有類似清朝辮子的圖案，並寫上「中國製造零價值」（Made in China £0 Worth）等字樣。

報道稱，照片是該校一名學生的作品，該學生正參加另一法國藝術家的藝術項目。有關照片被中央聖馬丁藝學院旗下「時尚和紡織品課程」的社交帳號轉發時，照片更被加上「擊掌」的圖案，為此中國學生表示強烈不滿。

事後，學院將轉貼刪除，並發聲明指，學生創作的標語構成了冒犯，為此學院道歉，但強調學生的作品沒有貶義，又解釋事件源於不了解準備工作和進展，才令標語被「斷章取義」。

雖然學院已道歉，但報道指當地90多名中國學生和校友其後向學院所屬的倫敦藝術大學校長致公開信，內容強調，事件是對中國和中國學生的「種族歧視」，而學院轉發照片表明學校認可這些藝術作品所體現的價值和信息，並要求學院再次公開道歉。

中央聖馬丁藝術學院負責時尚及紡織品預科項目課程的學術項目負責人迪克森（Rachel Dickson），通過郵件回覆表示，她全權對此次的教訓負責，確保類似的事件不再發生，並表示將在周五（15日）於社交網再發聲明和道歉。