調研中部六省掃黑除惡工作　陳一新︰打傘破網要斷根絕後

中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新周日（10日）至周四（14日）先後到湖北及湖南調研掃黑除惡專項鬥爭工作，期間他在湖南長沙聽取了中部六省掃黑除惡工作匯報和意見建議，特別聽取了新晃「操場埋屍案」的情況匯報，敦促對該案件的審查進程；他強調要加快查深查透全國掃黑辦掛牌督辦的案件，及時回應社會關切，彰顯法律公平公正。

截至今年10月底，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等6省合共搗破866個涉黑組織、2522個涉惡犯罪集團、5973個涉惡犯罪團夥。陳一新指出，中部地區在全國發展大格局中具有戰略意義，中部六省要堅持「穩、準、狠」，以「破案攻堅」開路，「打傘破網」斷根，「打財斷血」絕後，「問題整改」提質，打深打透，不留死角，布下天羅地網，千方百計把黑惡勢力拘捕歸案，確保「一網打盡、除惡務盡」。

陳一新強調，「打財斷血」要更徹底，全面清查黑惡勢力非法獲取的各類動產、不動產、金融資產、現金，依法摧毀黑惡勢力經濟基礎；要深入「打傘破網」，對案件逐案過篩，絕不讓「關係網」漏網、「保護傘」受保護，堅持「大傘」、「小傘」、「官傘」、「警傘」一起查；同時要完善政法機關與紀檢監察機關之間的協調聯動機制，對「保護傘」人員多、層級高、範圍廣、阻力大的地方，推動提級辦案、異地交叉辦案，確保查深查透查到底。