發改委︰港澳市民廣東創業可領補貼　高端人才享優惠稅收

國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋周五（15日）在記者會上透露，發改委會同粵港澳三地和有關部門正研究推出一系列政策，推進珠三角等地發展，其中包括實施《加強港澳青年創新創業基地建設實施方案》，優待港澳創業人士及高端人才。

孟瑋指出，有關《方案》將港澳創業者納入當地創業補貼扶持範圍，創業人士可向當局申領補貼，另外在珠三角9市工作的港澳高端人才和緊缺人才，在個人所得稅方面可享優惠稅收政策，實施細則交由廣東省制定。另當局正按照早前發布的《發展規劃綱要》，會同和組織有關方面，推動基礎設施互聯互通、生態環境保護、產業發展、城際鐵路等專項規劃編制報批工作。

另外，國際科技創新中心建設正有序推動，其中廣深港、廣珠澳科技創新走廊，以及河套、橫琴兩點的建設框架逐步搭建，香港科技大學在廣州南沙新區的合作辦學項目亦已動工；同時中科院香港創新研究院建設亦已開工建設。

當局亦強化粵港澳三地的基礎設施互聯互通，包括南沙大橋順利通車，深中通道建設有序推進，贛深、廣汕高鐵加快建設，廣湛高鐵開工建設，深茂鐵路深江段、深惠城際等重點項目前期工作穩步開展；另深圳機場三跑批復建設，惠州機場航站樓、貨運區和停機坪擴容工程已開工；皇崗口岸改造工程啟動，粵澳新通道（青茂口岸）聯檢大樓珠海側海關查驗及配套區域已封頂。