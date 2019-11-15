修例風波：港澳辦稱習近平發出最強音　支持港府止暴制亂

中國國家主席習近平周四（14日）就香港局勢發表講話，指止暴制亂、恢復秩序是目前最緊迫的任務。國務院港澳事務辦公室發言人楊光周五（15日）表示，習近平講話發出中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，港澳辦將堅決貫徹落實，支持港府依法對激進暴力犯罪活動的懲治力度。

楊光表示，習近平的講話表明中央的嚴正立場，深刻指出激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，宣示中央對香港局勢的基本立場和態度，提出當前最緊迫的任務，並為穩定局勢指明方向和路徑。對港府來說是強有力支持、對廣大市民的巨大鼓舞、對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。

楊光續指，港澳辦堅定支持香港警方及司法機構，嚴正執法、依法懲治暴力犯罪分子；並通過各種方式支持和鼓勵社會各界人士凝聚反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量，促使香港盡快結束亂局，恢復社會穩定。

中聯辦負責人同日表示，習近平在本月內第二次談香港局勢，為香港止暴制亂指明方向、提供遵循。這不僅是中央對當前香港形勢的判斷，更是具體的工作要求。有關講話均反映中央是香港戰勝當前困難的最堅強後盾，以及反對和挫敗內外勢力圖謀干預、攪亂香港圖謀的堅定決心。

負責人又指，在過去五個多月來接連不斷的大規模違法暴力行徑，嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，挑戰「一國兩制」的原則底線，將香港推至極為危險的境地。希望香港的行政、立法、司法機關、社會各界和廣大市民互相配合、勇於行動，凝聚更強大的輿論聲勢和社會力量，更有效遏止暴力，恢復社會秩序。