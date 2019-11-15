響水化工廠巨爆調查報告出爐　2副省長被問責

江蘇鹽城響水縣今年3月發生化工廠巨爆，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療，轟動全國。內地官媒周五（15日）報道，國務院近日已批復上述事故的調查報告，認定事件是一宗長期違法貯存危險廢物引發爆炸的特別重大生產安全責任事故；目前，江蘇省2名副省長及61名公職人員已被嚴肅問責，另44名企業和中介機構人員涉嫌違法被採取刑事強制措施。

事發於今年3月21日下午2時48分，響水縣生態化工園區的天嘉宜化工有限公司發生重大爆炸事故；事發翌日，國務院成立調查組，由應急管理部牽頭，多個部門派出專家參與調查。經查，事故的直接原因是天嘉宜的倉庫內，長期違法貯存的硝化廢料持續積熱升溫導致自燃，並引發爆炸。調查組認定，天嘉宜無視法律法規，違法貯存、違法處置硝化廢料，更在日常檢查弄虛作假，固體廢物倉庫等工程未批先建。另相關環評、安評等中介服務機構亦嚴重違法違規，出具虛假失實評價報告。

調查組同時認定，江蘇省各級應急管理部門履行安全生產綜合監管職責不到位，生態環境部門未認真履行危險廢物監管職責，工信、市場監管、規劃、住建和消防等部門也不同程度存在違規行為。調查組已把違法違紀違規問題移交有關方面查處，並總結8方面的事故教訓，提出6方面的防範措施建議，要求各地提升危險化學品安全監管能力，有效防範遏制重特大事故發生。

另經中紀委國家監委調查，分管安全生產（應急管理）工作的江蘇省常務副省長樊金龍及費高雲，在事故中失職失責，對事故負有重要領導責任，故當局決定給予樊金龍黨內警告處分，費高雲政務記過處分。至於天嘉宜實際控制人倪成良、總經理張勤岳等44人，因涉嫌非法儲存危險物質罪、重大勞動安全事故罪、污染環境罪、提供虛假文件罪，被警方採取刑事強制措施。