增城女子離奇墮樓　頭身分離血肉模糊

廣州增城荔城街合匯廣場周五（15日）上午9時許發生一宗離奇墮樓案，一名49歲潘姓女子從商場高層墮下，惟她死狀恐怖，身軀掛於破裂的玻璃窗外，頭顱斷開墮於河中。警方經初步調查，排除他殺可能，正進一步調查事件。

根據網傳影片及照片顯示，事發的商場前面有一條小河，死者的頭部墮於河中，血肉模糊，身軀則倒靠於商場高樓層的玻璃窗外，雙腳倒掛於窗內，外牆壁可見一條數米長的血漬。現場被封鎖，有大批民眾圍觀。

增城警方周五（15日）下午通報，上午9時許接到報警稱，在荔城街某商業廣場有人墜樓，警方立即派出民警到場處置。經初步調查，潘女是增城人，她的親屬反映，她生前患有抑鬱症，且在她的背包發現抗抑鬱藥品，並在平台邊緣發現攀爬痕迹。

警方指出，死者生前活動軌跡被安裝在大樓內的多處攝像頭拍到，她走上樓頂翻越圍欄並跳下，其間未與任何人接觸。經法醫現場勘查及檢驗顯示，死者頸部損傷非銳器造成，系死者從37樓樓頂跳下，跌落過程中身體碰撞到4樓平台邊緣，導致身首異處，符合高墜死亡特征。家屬對死因無異議。