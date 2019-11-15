修例風波：中韓學生因政見衝突　華駐南韓大使館發文籲理解

香港反修例風波引發的衝突蔓延到海外。南韓首爾多家大學近日有本地學生與內地留學生，因政見分歧多次爆發對峙或肢體衝突，更有人因而面臨刑事訴訟。中國駐南韓大使館周五（15日）發文，就事件表示遺憾，並呼籲南韓民眾理解與支持中方立場。

南韓媒體報道，延世大學和高麗大學近日出現數宗支持香港反送中示威橫幅或大字報被損毀的事件，疑似中國留學生所為，由此引發兩國學生的對立情緒。中國駐韓大使館在官網上發表一篇題為「駐韓國使館發言人談香港局勢」的文章稱，近來香港局勢日益受到國際社會關注，由於各種原因，有關事實未能得到客觀如實反映，導致韓國一些地方，特別是個別大學校園內出現中韓兩國部分青年學生感情對立情況，令人遺憾。

文章表示，中國青年學生對損害中國主權、歪曲事實的言行表示憤慨和反對，理所應當，也在情理之中。中國政府一貫要求海外的中國公民遵守當地的法律法規，能理性表達愛國熱情，注意保護自身安全。

文章續指，香港幾個月來，部分勢力不斷使用暴力製造事端，打砸焚燒公共設施，無差別殘害普通市民，這在任何法治社會、文明社會都是不會被允許的；強調止暴制亂、恢復秩序是當前香港最迫切的任務。中國堅持一國兩制方針不會變；亦希望友好鄰國韓國的民眾對此予以理解和支持。