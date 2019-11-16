12歲智障女童慘遭性侵　一年內兩度懷孕

廣東茂名信宜市患有智障的12歲女童小文（化名），一年內兩度慘遭性侵後懷孕，令家人苦不堪言。家屬日前透露，今年初已進行手術終止懷孕取出胚胎，未料會再度懷孕，目前陷入是盡快墮胎，還是待孩子出生後抓住真兇的兩難局面。警方另已按強姦罪立案偵查。

內媒周五（15日）報道，小文今年3月被發現懷孕，經檢查後確定懷孕12周，家屬隨即報案。雖然小文終止手術後取出胚胎，警方亦將胚胎與疑犯的DNA比對，但未發現脗合，未料上月24日發現她再度懷孕。

警方透過法醫報告比對鎖定多名疑犯，其中一名86歲老翁認罪，惟警方調查認為證據不足，最後僅採取監視居住措施。家屬指，另一名疑犯在警方調查時逃逸，「等警方一走又返回村裏，他的父母還翻門闖入我姐姐家，毆打小文，還腳踢她的肚子」。

小文的姨姨邱女士指，外甥女一家四口都是智障人士，由於並非與他們同居，所以不確定疑犯是否同村村民。邱女曾問小文見過何人，後者能從中準確地識別其中兩人；另據小文講述，基本可判斷作案現場就在家附近的村外鄉道，「疑犯把香蕉葉子舖在下面，讓小文躺下來，小文能想起有人摸她的私處」。

邱女表示，考慮到第一次墮胎後作胚胎比對仍未能確定真兇，家屬曾希望小孩出生長大後，可待警方拘捕真兇，「雖然孩子的爸爸是個強姦犯，但是最起碼將來也知道是誰做的這個事情，將來也好有一個經濟上的依靠啊」，所以目前未決定是否墮胎。

該市婦聯工作人員指，願意為小文提供法律援助，且涉及婦女兒童的性侵犯罪，可建議檢察院從重量刑，同時已幫忙聯繫學校、申請補助金及辦理殘疾證，希望小文能盡快終止懷孕上學。有內地律師指，由於小文無能力撫養，孩子父親會因犯強姦罪入獄無法撫養，建議家屬為小文選擇墮胎為妥。