台警破近年最大盜伐林木集團　繳5.59噸珍貴木材

台灣的刑事警察局中部打擊犯罪中心周五（15日）通報，警方偵破一個「山老鼠」盜伐林木集團，查獲珍貴林木總計達5.59噸，估計市價逾600萬元新台幣（約152萬港元），其中最大一塊紅檜原木直徑1米、長度5米，是近年罕見的珍貴紅檜原木。6名疑犯訊後依違反森林法與竊盜等罪嫌移送法辦，警方正追捕集團其他成員。

警方指出，3個月前追查一宗毒品案時，意外發現曾因盜伐林木被捕的48歲謝姓男子疑似重操舊業，以他經營的藝品店作為掩護，銷售來路不明的紅檜等管制一級林木。他平常還會更換代步車輛，並將盜採的林木藏匿在偏僻隱密處所。

專案人員日前分批前往苗栗、台中、高雄等地查緝，在台中拘捕負責分切原木的51歲張姓男子，在苗栗拘捕負責盜伐林木的46歲劉姓男子，以及協助銷贓的66歲柯姓、49歲吳姓及與42歲周姓男子。

警方指出，謝男喜歡趁夜間或天氣惡劣時，開車前往北橫復興鄉、中橫封閉的谷關到德基路段，盜伐早已選定的紅檜、肖楠、扁柏等林木，甚至利用泥石車偽裝，將林木藏在車斗；在盜伐林木後，集團會把較小的原木分送到各地藝品店，製作工藝品販售，大塊的原木則等候買家指定做成桌板或是大型木雕作品。