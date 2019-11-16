網絡欺凌易萌自殺意念　醫生籲建防堵機制

社會科技發達，市民能從手機迅即得知即時資訊，惟方便之下卻誕生了一網絡欺凌的現象。在台灣，社會上關注欺凌、自殺、人際關係、言論自由和網絡爆紅之相關議題，甚至連小學都將預防網絡欺凌列入教材。

台灣近年在針對3千多名12至14歲青少年的網絡欺凌研究發現，曾在平常生活中的欺凌加害者，有20%會在網上欺凌他人，但也有19%反成為受害者；值得注意的是，有9％遭欺凌者會利用網絡來欺凌他人，但也有23%在網絡上反遭霸凌。

根據研究指出，網絡欺凌受害者約有3成出現沮喪、受傷、難過、憤怒、生氣等感受，最嚴重者則是會出現自殺傾可。高雄凱旋醫院社區精神科主治醫師徐淑婷指出，網絡欺凌是精神醫學面臨的新興議題，有關行為包括在聊天室或社交平台收到負面訊息、聊天室被大量文字、圖片洗版、被群友排擠、散布假訊息等。而近來因選舉出現不同陣營網軍的挑釁言語、洗版等行為。

徐引述一名向並求診的女大生病例，指在學校生活中被團體排擠，連帶在網絡群組中也被攻擊。而學生因太在意別人的看法以及自己的形象，無法調適而向精神醫生求診，而醫生除了給予治療及輔導外，也請師長及父母協助開導。

徐淑婷呼籲，在網絡或現實生活中，欺凌者和受害者，均會在網絡匿名繼續同樣行為，而一般霸凌的加害者亦會在網絡世界中遭到反擊。網民除個人要建立心理防火牆，也社群平台應建立防堵機制，減少網絡霸凌發生。

（駐台記者郭良傑報道）