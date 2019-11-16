女子為對象量身訂做劇本　詐騙兩老闆獲120萬人仔被捕

江蘇泰州市一名杜姓女子是名校大學畢業生，早前沉迷網絡賭博，經常「碌爆」信用卡，沒有錢還卡數，竟博取兩朋友信任，再向對方共借得120萬元（人民幣·下同，約136萬港元）。杜每次騙錢的手法均不同，按照對方的性格編寫詐騙劇本，利用車禍、有借有還、幫助朋友或合作投資等手段，所騙金錢全被賭輸了。警方接獲報案後將杜女逮捕。

杜女在去年認識一甜品店楊姓老闆和彩票福利中心王姓老闆，開始為兩人編寫量身製作的詐騙劇本。杜女多次向楊男借錢準時歸還，獲得對方信任後，便以老公出軌、寶寶生大病住院、在鄰居家按摩椅上觸電等原因向楊男借得35萬元（約40萬港元），楊男要求她還款時，杜女更謊稱遇車禍，欲拖延還款。直到杜女將楊男拉入黑名單後失聯，後者才發現受騙報警。

與此同時，杜女聲稱有同學在杭州一間「刷單（即賣買雙方沒有實際成交下，作出評價行為）」公司做經理，揚言投資少數金錢每年可獲逾3倍收入，建議王男一起投資。王男在上月17日投資93萬元（約106萬港元）後，獲得分紅8萬元（約9萬港元），實際損失達85萬元（約97萬港元）。杜女被捕後表示，對數字十分敏感，記憶力強，曾在2015年因賭博被行拘，去年又重操舊業。