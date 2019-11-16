殘疾按摩師持刀殺入室醉酒男　被指防衞過當追究刑責

遼寧撫順44歲殘疾按摩師于海義早前在店內休息時，遭呂某酒後強行闖入，于與對方廝打期間用摺疊刀將其捅死。案件周五（15日）於由撫順市中級人民法院於撫順市看守所法庭開庭審理，死者家屬提出了附帶民事訴訟，索償喪葬費、死亡補償、精神撫慰金共82萬餘元人民幣（約93萬港元）。

案發於去年9月18日凌晨2時許，于海義於工作的足療店一樓休息時，呂某突然敲門稱要進店，由於當時已過營業時間，于遂拒絕開門。詎料呂某隨後推動上鎖大門欲進內，于於是取出摺疊刀，趁呂強行進入室內後與其廝打起來，最終刺中對方腹部一刀。事後于海義隨救護車將呂某送院後，於醫院內逃離，繼而向警方投案；呂則最終因腸系膜動脈斷裂大失血而死亡。

檢方認為，呂某強行推開門鎖進入室內，于海義為制止不法侵害持摺疊刀刺傷對方屬防衞行為，但由於呂某當時未使用兇器，尚未嚴重危及人身安全，且于並非只能採取此相關行為才能有效制止不法侵害，明顯超過必要限度，屬於防衞過當，遂以故意傷害罪追究其刑事責任。

死者家屬的代理律師也認為，于雖有殘疾證，但是其生活未受影響，且按摩店雖非24小時開放，但確曾有顧客在凌晨後接受過服務，故應當以故意傷害罪追究其刑事責任。于的辯護律師則表示，于當時內心極度恐懼，持刀防衞是可以理解，且他事後有救治呂某的行為，並隨同救護車去了醫院及交納了醫藥費，說明當時他願主動承擔責任，希望司法機關可換位思考。庭審結束後，法庭宣布休庭，案件將擇期宣判。