成都男花7000人仔接受結紮　妻子4個月後懷孕

現今醫學沒有百分百避孕的方法。四川成都一名劉姓男子早前花了7000元人民幣（約7957港元），在崇州市蜀都醫院接受男性結紮手術；未料術後4個多月後，其蔣姓妻子竟發現自己懷孕，令夫婦兩人極為驚訝。事後，蔣女士被迫進行墮胎，劉先生則向當地衞生監管部門投訴。

蔣女士憶述，丈夫今年7月6日在蜀都醫院接受結紮手術，當時主診醫生曾表示，要3個月後才能判斷手術是否成功；惟等待期間，夫婦兩人仍如常進行房事，且未有其他避孕措施。術後約兩個月，劉先生自行到什邡第二醫院進行精液檢查，結果是「精子偶見」；至上月19日，劉先生再到溫江區人民醫院檢查，結果仍檢出有精子，為他檢查的醫生坦言，這意味着其結紮手術失敗。

「禍」不單行，蔣女士7天後，到溫江婦幼保健院檢查時，發現自己已懷孕。由於夫婦兩人均不想養育孩子，最終蔣女士決定接受人工流產手術。手術後，蔣女士被迫在家休養。

劉先生不滿手術失敗，其後向蜀都醫院交涉。惟為劉先生主診的廖姓醫生表明，他術前已向劉先生表明，手術並非100%達到避孕的效果，劉先生手術前亦簽署了同意書，同意書亦已說明了手術有失敗可能。惟劉先生不滿醫生說法，遂向當地衞生監管部門投訴，目前仍等待處理結果。

對此，柳州市婦幼保健院婦科專家林忠表示，無論是男性還是女性，結紮手術都不一定能達到100%避孕的效果，即使萬分之一的幾率，也可能落到某一位患者身上。她表示，要判斷醫生在手術中是否存在失職行為，應考慮醫生對患者的適應症的把握程度，以及手術流程是否規範。