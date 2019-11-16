女大生與男友爭執後溺斃河中　親母揭涉事男子已婚

浙江平湖市一名20歲施姓女大學生，日前與24歲杜姓男友飲酒後，兩人發生爭執，施女其後失蹤，事後被發現溺斃在河中。施女的母親近日以「一個單身媽媽的血淚控訴」為題在網上發文，質疑杜男已有家室仍欺騙女兒，酒後更毆打女兒導致她墮河溺斃，引起網民熱議。

施女的母親王女士接受內地傳媒採訪時表示，女兒性格活潑開朗，與她的關係極好，即使女兒在浙江嘉興學院讀書，她則住在台市，但兩人直至事發前仍保持聯繫。上月26日，施女突然拿着與杜男的合照，問她「好不好看」，並首次透露自己正與杜男拍拖。至本月1日，她突然接獲學院通知，指女兒失蹤，她立即趕到當地；惟翌日警方便發現女兒的遺體。

警方其後向王女士透露，施女上月31日晚上9時許離開學校後，曾與杜男及另一名男子喝酒，3人合共喝了2瓶白酒和1箱啤酒；經鑑定，施女體內酒精含量極高；根據施女最後出現在閉路電視畫面的時間是11月1日凌晨2時42分，當時施女與杜男在嘉善塘橋上爭執，期間杜男把施女推倒在地，施女起身後便消失在畫面中。

王女士事後得知，杜男已有家室，且育有一子，質疑杜男為何要欺騙女兒感情，又批評杜男向女兒施暴，甚至質疑女兒的死因不簡單。對此，內地記者曾聯繫杜男詢問，惟杜男拒絕回應，僅表示王女士如要指控他，可向法院起訴，而他亦考慮起訴王女士到處散布謠言。

根據警方通報，杜男事發當天凌晨3時26分曾向警方報案，指女友與他爭吵後走失；至2日上午6時許，警方在嘉善塘橋河道內打撈起一具女屍，經家屬辨認後證實是施女。目前，警方已排除刑事案件可能。