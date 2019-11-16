警破套路貸集團拘58人　受害人借1萬人仔賣車都還不清

重慶市石柱縣警方周五（15日）通報，警方近日搗破一個「套路貸」犯罪集團，拘捕58名疑犯，涉案金額近500萬元（人民幣．下同，約568萬港元）。據通報，有受害人因急需用錢向該團夥貸款1萬元，最後即使賣掉私家車亦無法還清貸款。

警方指出，當地一名張姓男子今年5月因急需用錢，在朋友推薦下使用一款名為「現金部隊」手機借貸APP，向平台申請1.76萬元（約2萬港元），惟被扣除「砍頭息」後，張男實際只收到1萬元（約1.13萬港元）。後來，張男因無力償還債務，只能選擇續借，惟每續一次，平台又收取他1000元（約1130港元）「砍頭息」。

與此同時，平台又向張男推薦旗下其他貸款APP，張男被迫用「拆東牆補西牆」方式填補前期欠款，最終即使賣掉用的卡車，亦無法還清貸款，只好向警方報案。

警方經查後，鎖定一個以舒某、劉某、董某等5人為首的犯罪團夥，並在今年9月18日派出30多名民警，分赴江西、浙江收網，一舉拘捕58人，凍結資料495.9萬元（約563.7萬港元），查扣4輛車輛，及電腦、手機、銀行卡等犯案工具。

疑犯被捕後對犯罪行為供認不諱，坦承會向有貸款意向的受害人推送借貸信息，並透過自動審核，對受害人進行小額放款，趁機收取30%至35%的「砍頭息」。如受害人無力還款，平台會誘導受害人繼續借款，但當受害人逾期未還時，平台則以辱罵、威脅等方式對其進行惡意催收，達到非法占有、謀利的目的。目前，案件仍在偵辦當中。