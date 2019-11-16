台前行政院長：民進黨贏大選將力促台美建交

台灣的總統及立委選舉明年1月舉行，前行政院長游錫堃列名民進黨不分區安全名單，劍指立法院院長寶座。游周六（16日）在台北一個公開論壇致詞時指出，現時國際情勢已與以往不同，倘在大選中獲好表現，民進黨將會力促台灣與美國建交。

游錫堃表示，現階段有三個機會促成台美建交，首先，美國總統特朗普勇於打破現狀，只要符合國家利益，他都願意去做，如撕毀了北美自由貿易協定、韓美自由貿易協定，退出中程導彈條約、跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）等，更不用說兩岸關係是美國的政策，與台建交正是符合美方國家利益。

游續指，特朗普政府內有包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅以及新任副國家安全顧問博明在內許多友台派，再加上美國國會對台也很友善，接連通過了台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，還有進展中的台北法案等友台法案，都是台美建交的利好因素，「美國與其關心別人跟我們斷交，跟我們建交就不一樣了」。

游錫堃最後強調，中美貿易戰雖是貿易衝突，但其實也是政治價值觀衝突，只要民進黨在大選勝出，台美建交就有機會，尤其美國現時最信任的參選人是蔡英文，若蔡贏了雙方關係會更好。至於自己會否競逐立法院院長，他表示屆時會尊重立法院的決定。