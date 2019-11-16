國產航母完成第9次海試　分析：接收艦載機上艦

中國首艘國產航母002型周四（14日）上午離開大連造船廠，展開第9次出海試航。遼寧海事局0247號航警顯示，周四上午8時至周五（15日）下午6時，在渤海四點連線範圍內有軍事任務，該海域與航母第8次海試區域完全相同。專家分析，今次海試可能主要為接收艦載機上艦。

內媒報道，航母今次離港時，甲板未搭載艦載機模型，船舷亦未刷號。也沒有搭載任何艦載機模型。分析認為，由於位置接近艦載機綜合試驗訓練基地，且禁航時間僅有短短一天，這可能意味着今次海試主要是接收艦載機上艦。

國產航母近期動作不斷，上月15日至20日，國產航母完成第8次出海試航後返回大連造船廠。同月23日下午，有駁船抵達航母艦艏附近，疑似展開刷舷號前各項準備。翌日上午，有穿着白色常服的海軍官兵在甲板列隊，展開受閱演練。當日，船廠工人在船舷刷出白色「1」字後隨即除去，不再有新動作。直至上月29日下午，國產航母仍未正式塗刷舷號。

對於國產航母何時服役一事，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙在上月31日記者會上表示，中國第2艘航母正按計劃開展各項試驗，各項工作穩步推進；至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。