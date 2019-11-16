再現中國周邊海域　美艦與澳洲南海操兵

美國再派軍艦到中國周邊海域巡航，繼台灣海峽及東海後，美國一艘近岸戰鬥艦日前在南海，與澳洲兩艘軍艦聯合行動及演練。澳洲軍方聲稱這能確保區內穩定及安全。

美軍表示，上周三（6日）至本周二（12日），近岸戰鬥艦蒙哥馬利號與澳洲海軍護衞艦斯圖爾特號及補給艦天狼星號，在南海針對雙方共同海上安全重點，展開多項行動及訓練，包括通訊演習、飛行任務、人員交流，以提高兩國海軍的互操作性。蒙哥馬利號更兩度與天狼星號展開海上補給，是美軍近岸戰鬥艦首次從外國軍艦接收燃料。

澳洲海軍回應時表示，與主要國防夥伴合作，是確保區內穩定及安全的最好方法，並歡迎持續有機會與美國海軍，在區內共同訓練及演習。蒙哥馬利號目前以輪流部署的方式，在美軍第七艦隊管轄區內執勤，美軍聲稱此舉是支援印太地區的安全及穩定。

這是美軍幾乎在同一時段內，派軍艦到台海、東海及南海執行任務。神盾巡洋艦安堤坦號周四（14日）在東海執行海上安全任務；神盾巡洋艦切斯勞維爾號周二（12日）穿越台灣海峽，是美國軍艦今年第9度穿越台海，以及自今年9月下旬後的首次。