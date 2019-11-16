國產抗癌藥首獲准美國上市　臨床84%患者有效

中國生物醫藥公司「百濟神州」周五（15日）宣布，該公司自主研發生產的抗癌藥物「澤布替尼（BRUKINSA）」已獲美國食藥監管局（FDA）批准，將於數周後在美國上市銷售，成為首次獲批在美國上市的國產抗癌藥。據公布，澤布替尼是一種布魯頓氏酪氨酸激酶小分子抑製劑，獲批用於治療既往接受過至少一項療法的成年套細胞淋巴瘤患者，臨床顯示84%患者在用藥後癌細胞擴散受抑制。目前，澤布替尼在國內的審批亦已加速。

在抗癌藥領域，多是中國進口藥物，鮮見藥物出口，惟此次能獲得FDA批准，甚至是首次有美國藥監官員專程赴北京現場核查，以「突破性療法」身份獲「優先審評」上市，哄動內地醫藥界。百濟神州高級副總裁汪來接受內地官媒採訪時透露，，汪來坦言，主要因為澤布替尼的臨床試驗數據顯示，參與兩項試驗的患者中，高達84%的患者的總緩解率，在用於治療複發或難治性套細胞淋巴瘤患者的2期臨床試驗中，更是達到59%的完全緩解。

汪來解釋，所謂緩解率，是指服用該藥品後，癌細胞的增長、擴散會被有效抑制，「簡單來說，總緩解率是指藥品對84%的患者有效，而完全緩解率則是指59%的患者在使用藥品後，腫瘤得以徹底消失」。

澤布替尼早於2012年6月立項開始，經歷近7年半研究，期間曾有數百名中外科科學家參與研發。惟汪來坦言，澤布替尼的面世已算是順利，過程中最大的困難，要數是2013年初，澤布替尼剛完成化學合成後，公司嚴重虧損，帳面上只剩數萬元人民幣，一度連工資都發不出來，幸好最後找到投資，才能「挺過來」。

據介紹，百濟神州成立於2010年底，始創人是北京生命科學研究所所長王曉東；王曉東在細胞雕亡規律的研究領域享負盛名，亦因為他的學術背景，百濟神州成立後一直致力於研發抗癌藥；澤布替尼亦非唯一一款研發成功的藥品，大分子腫瘤的各項抗癌藥項目共40項，另外一款抗癌藥也正在審批當中，該抗癌藥適用範圍將更廣泛，對肺癌、肝癌等癌症治療都有明顯效果。